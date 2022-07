“Arti e Mestieri a Palazzo”: dopo il sisma dell’Aquila torna l’evento delle tradizioni castelvecchiesi

Castelvecchio Subequo. Bentornati attesi eventi: “Dopo 13 anni torna il 6 e il 7 agosto con Castelvecchio DiVino In Vino , l’evento dove tutto è buono come una volta e le tradizioni del passato rifioriscono nel presente,”, scrive il comunicato dell’evento. “Camminare tra le viuzze del borgo medievale, le rue in dialetto castelvecchiese, allietati dalla musica suonata dal vivo al violino, al piano e alla fisarmonica, sorseggiando un calice di vino abruzzese DOC proposto dalle migliori cantine del territorio e degustando prodotti gastronomici e prelibatezze del posto. Fermarsi di tanto in tanto ad ammirare l’antica cantina con le botti e gli attrezzi di una volta, ammirare la bellezza del palazzo nobiliare riportato al suo splendore, assistere a spettacoli teatrali e di danze folk, scoprire le opere di artigianato su pietra degli artisti locali. Tutto questo è Arti e Mestieri a Palazzo, l’evento che torna con la sua 10° edizione Castelvecchio DiVino In Vino il 6 e 7 agosto, dopo una pausa forzata dal 2008, quando il terribile sisma dell’Aquila ha devastato molti dei paesi del centro Abruzzo e ha costretto anche Castelvecchio a sospendere questo appuntamento, che era il fiore all’occhiello degli eventi estivi nel territorio della pittoresca e incontaminata Valle Subequana”.

“In questi 13 anni di pausa forzata, Castelvecchio si è dedicato a ricostruire, restando con il cuore ben ancorato al suo passato e alle sue tradizioni, che ama e valorizza attraverso eventi come Arti e Mestieri a Palazzo, in grado di rievocare lo spirito storico del borgo e farlo tornare a vivere nel 2022. Saranno due giorni pieni di eventi quelli della decima edizione di Castelvecchio DiVino In Vino, con la partecipazione di 5 produttori vitivinicoli abruzzesi (Marramiero, Cataldi Madonna, San Lorenzo, Tenute Pescarina, Secolo IX), ristoratori e produttori locali, con la possibilità di visitare i palazzi storici aperti e recentemente ristrutturati, e di divertirsi insieme agli artisti che animeranno le strade e le piazze, offrendo un lieto intrattenimento per tutte le età. E, per i più romantici, una possibilità unica grazie ad Oggi Sposi, una tradizione che si mantiene viva solo a Castelvecchio. Domenica 7 agosto, a partire dalle 11 del mattino, tutte le coppie di sposi potranno rinnovare le promesse del loro amore nella Chiesa di San Francesco d’Assisi e passare la giornata in festa insieme a tutta la comunità di Castelvecchio. Proprio di amore si parla con Arti e Mestieri a Palazzo a Castelvecchio Subequo, non una semplice manifestazione ma un atto d’amore nei confronti di chi ha tramandato e conservato il patrimonio architettonico, culturale e storico del paese, denso di vita e bellezze da riscoprire”, conclude il comunicato.