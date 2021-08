Arte in Abruzzo: Ortona inaugura la personale di Barile nel Vigna Summer Festival

Ortona. Opere d’autore crescono in quel della provincia chietina: verrà inaugurata martedì 10 agosto, alle ore 19, la mostra personale di Stefania Barile, nella galleria Vigna a Villa Caldari di Ortona. Diretta da Vassilis Dragani nell’ambito del Vigna Summer festival, lo spazio d’arte sarà a cura di Massimo Pasqualone che, nel testo critico approntato per l’occasione, afferma nero su bianco: “Stefania Barile concepisce l’arte come uno straordinario strumento di comprensione della realtà, attingendo da un lato all’espressionismo astratto, dall’altro ad un costante dialogo con la storia dell’arte contemporanea (Magritte, Chagall, Pollock, de Kooning, Kline)”, prosegue il curatore, “da cui assorbe la consapevolezza che la decontestualizzazione degli oggetti, unita alla possibilità di dire i moti dell’anima con le estroiettazioni magmatiche, può portare l’artista a concepire la realtà come una superficie da scalfire con lo strumento possente dell’azione artista, che, in questo caso, prevale sul messaggio artistico”.Durante l’evento, infine, non mancheranno momenti legati al teatro, in cui i poeti dell’associazione Olimpia di Ortona terranno un recital di poesie sotto le stelle.