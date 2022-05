Arta, Dionisio: “Ente si occupa di benessere a 360 gradi”

Pescara. “Dai lavori del convegno di grande interesse è emerso chiaramente che Arta Abruzzo è sempre più un soggetto che nell’ambito delle attività della Regione Abruzzo supera la sola mission laboratoristica. Il nuovo corso si caratterizza, su preciso mandato della Giunta regionale e dello stesso Consiglio regionale, che ha approvato norme specifiche, come un ente che si occupa del benessere degli abruzzesi a 360 gradi”.

Così l’avvocato Maurizio Dionisio, direttore generale dell’agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) Abruzzo sul ruolo della stessa agenzia, oggetto di apprendimento nel convegno nazionale sulla transizione energetica “Terrà” che si è svolto a Pescara.

“Le professionalità – prosegue – che operano in Arta, oltre ai valenti chimici, biologi, ingegneri ambientali e laureati in scienze ambientali, sono perfettamente in grado di mettere in campo un’elevata progettualità che non si limita all’aspetto analistico: lavorano più da vicino al miglioramento delle condizioni di vita degli abruzzesi, dei turisti che visitano la nostra regione. In tal modo, tutti avranno sempre più a disposizione un territorio salubre in quanto oggetto di attento monitoraggio ambientale da parte di Arta” conclude Dionisio.