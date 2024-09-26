L’Aquila. Arta Abruzzo alla Notte dei ricercatori: Porte aperte ai laboratori ambientali di Pescara e Teramo e mezzo mobile al Parco del Castello dell’Aquila

L’Aquila – Far conoscere da vicino le attività di controllo, monitoraggio e analisi svolte sul territorio per sensibilizzare la collettività al rispetto dell’ambiente. Con questo obiettivo il prossimo venerdì 27 settembre, in occasione della Notte dei ricercatori – Sharper 2024, l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) aprirà al pubblico i laboratori dei distretti di Pescara (viale Marconi, 51) e Teramo (Piazza Martiri Pennesi, 29), e posizionerà il proprio laboratorio mobile a L’Aquila, presso il Parco del Castello.

Dalle 16 alle 21, tecnici e ricercatori dell’Arta saranno a disposizione per condurre dimostrazioni pratiche e spiegare il funzionamento delle più moderne strumentazioni utilizzate per il monitoraggio ambientale. I visitatori potranno assistere a simulazioni di analisi della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo e comprendere a pieno il ruolo fondamentale che questi controlli hanno nella tutela della salute pubblica e della biodiversità.

Nello specifico, saranno organizzate visite guidate ai laboratori di Chimica, Ecotossicologia e Microbiologia, dove verranno mostrate svariate attività, tra cui il percorso analitico seguito per i campioni di suolo contaminato o di acque per il consumo umano. Chimici, biologi e fisici dell’Agenzia mostreranno, inoltre, le tecniche impiegate per il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, e illustreranno le attività dedicate al controllo della qualità dell’aria, con un focus particolare sulle analisi relative ai metalli pesanti e alle polveri sottili (PM10 e PM2.5).

Nell’ambito del progetto denominato “Il buon uso degli spazi verdi e blu per la promozione del benessere e della salute (VeBS)” finanziato dal Ministero della Salute e coordinato da Arta Abruzzo, infine, verrà proposto ai più piccoli un gioco interattivo per sensibilizzarli sull’importanza di parchi, giardini e aree verdi nelle città, fondamentali per il miglioramento della qualità dell’aria, per una migliore gestione della risorsa idrica e per la salvaguardia della biodiversità.

