Silvi. Nuovi agenti per la Polizia Locale di Silvi. Dal primo maggio, infatti, il Comune ha provveduto all’assunzione di tre nuovi agenti di Polizia Locale, che vanno ad aggiungersi agli altri due operatori assunti nel mese di aprile. Le nuove assunzione vanno ad adeguare l’organico del Corpo di Polizia Locale, come del resto previsto

dalla L.R. Abruzzo n. 42/2013, da tempo carente.

“Da tempo il corpo di Polizia Locale sopravvive nel vero senso della parola e sono soddisfatto che si sia finalmente provveduto a nuove assunzioni, sebbene part-time” – dichiara il Comandante della Polizia Locale di Silvi Giustino Michetti, che spiega “Per anni abbiamo cercato di far fronte in tutti i modi alla carenza di personale che purtroppo ci ha limitati in modo determinante nelle attività e per questo posso solo esprimere il mio sentito ringraziamento ai miei colleghi. A questo si aggiunga la sempre crescente attività amministrativa e l’aumento delle competenze che, purtroppo, a differenza del passato, comportano una mole di lavoro che spesso non viene visto dall’esterno, ma che comporta un impegno e soprattutto una responsabilità non indifferenti”.

Per le nuove leve, che si precisa essere nel periodo di prova, ora inizierà la fase di affiancamento, conoscenza del territorio e acquisire le conoscenze e l’esperienza necessarie per poter svolgere al meglio il nostro lavoro. “I nuovi operatori saranno chiamati a un’importante lavoro di acquisizione di conoscenze, professionalità e qualifiche varie, tra le quali anche quella di pubblica sicurezza che nel giro di alcuni mesi consentirà loro di poter affrontare al meglio le peculiarità e le problematiche del nostro territorio. Il rinnovamento del Comando, avviato con l’assunzione di personale”, conclude il Comandante Michetti, “proseguirà ora con l’acquisizione di nuovi mezzi.