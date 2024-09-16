Avezzano. Pioggia, maltempo, vento e temperature basse: arriva l’autunno in Abruzzo. Un’allerta meteo è stata emanata per la giornata di domani dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile. Possibili temporali, accompagnati da scariche elettriche, e grandine.

“Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 24062 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0045992-16/09/2024 recante:

DAL MATTINO DI DOMANI, MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU ABRUZZO E MOLISE, SPECIE SETTORI COSTIERI, E SU CAMPANIA, PUGLIA E BASILICATA. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, si raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra l’altro, di:

– attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi, anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, con particolare riferimento all’informazione della popolazione potenzialmente a rischio;

– mettere in atto le attività necessarie alla mitigazione del rischio (ad es. controllo dei sottopassi soggetti ad allagamento, verifica della pulizia delle caditoie);

– prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento;

– assicurarsi della tempestività di intervento degli addetti in quanto potrebbero verificarsi blackout elettrici e telefonici anche prolungati;

– verificare la disponibilità del proprio personale;

– assicurarsi di aver provveduto alla manutenzione di alberature;

– verificare possibili situazioni di criticità note (instabilità di pali, massi..);

– verificare la fattibilità di eventi all’aperto programmati;

– nelle zone di montagna, qualora presenti, verificare adeguate misure di sicurezza degli impianti di risalita;

– nelle zone costiere, provvedere al monitoraggio delle aree prospicienti il litorale;

– verificare le strutture provvisorie (tensostrutture, ponteggi,..) di propria competenza;

– mantenersi costantemente aggiornati consultando il sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it;

– dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione riportate sul sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it.”.