Arriva Mare Monti, treno storico da Montesilvano a Roccaraso: dal 27 giugno quattro appuntamenti

Montesilvano. Un servizio ferroviario, espletato con treno storico, denominato ‘Mare-Monti’ partirà il 27 giugno da Montesilvano per raggiungere Roccaraso: un viaggio che unisce la costa abruzzese e gli spettacolari paesaggi del massiccio della Maiella, attraverso un suggestivo percorso ferroviario, la cosiddetta Transiberiana d’Italia, che si arrampica tra monti, altipiani e vallate alla scoperta di piccoli borghi che custodiscono la storia e le tradizioni dell’Abruzzo più autentico.

L’iniziativa è stata presentata al Museo del Treno, alla presenza del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, di quello di Roccaraso Francesco Di Donato, del presidente del Consorzio Turistico Montesilvano e gestore dello IAT Silvio Raciti, del responsabile del Servizio Materiale e Trazione della Fondazione Fs Claudio Calvelli, dell’assessore al Turismo Deborah Comardi, del presidente della commissione Turismo Adriano Tocco, di Renzo Gallerati e Antonello Lato di Acaf – la quale sosterrà gli eventi organizzati sotto la tettoia prima della partenza e al ritorno del treno – e di Daniela Renisi di Federalberghi.

Il treno attraverserà le stazioni intermedie di Pescara, Chieti, Pratola, Peligna e Sulmona per giungere a Campo di Giove, antico borgo incastonato nello splendido territorio del Parco Nazionale della Maiella, dove sarà possibile approfittare della sosta lunga per visitare il centro storico (distante soli cinque minuti a piedi), la splendida Piazza Duval e Palazzo Nanni. Il viaggio in treno proseguirà verso Roccaraso dalla cui stazione, percorrendo via Roma e Piazza Leone, è possibile raggiungere in pochi minuti il centro del paese allestito, per l’occasione, con stand enogastronomici.

I passeggeri del Treno storico avranno, la possibilità di partecipare ad ulteriori escursioni, tra cui la visita al vicino borgo di Pescocostanzo. Le ulteriori corse si svolgeranno domenica 25 luglio, giovedì 19 agosto e domenica 5 settembre. La partenza dalla stazione di Montesilvano è prevista alle 8,57, l’arrivo a Roccaraso alle 13,05 e il ritorno alle ore 20,10.