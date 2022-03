Arriva in Abruzzo il tour in bicicletta “Una torcia per la pace”, organizzato dalla polizia penitenziaria

Chieti. Passerà anche in Abruzzo il tour in bicicletta “Una torcia per la Pace”, iniziativa nata con la Polizia penitenziaria di Milano, partita da Milano il 21 dicembre dello scorso anno. La manifestazione ha attraversato l’Italia, ha fatto tappa nei territori e nelle città di tutte le Regioni e si muoverà nella provincia di Chieti il 29.

“La Torcia viene prelevata dai colleghi del Molise domenica 27”, scrive in una nota il sostituto commissario della polizia penitenziaria di Lanciano, Pellegrino Gaeta, “per poi iniziare il suo percorso Frentano con partenza il 29 da Fossacesia con sosta presso l’Abbazia di S. Giovanni in Venere, ove riceverà la Benedizione; prosegue con passaggio alla casa Circondariale di Lanciano e tappa in Piazza Plebiscito a Lanciano, con Benedizione e saluti delle Autorità Locali quali: Sindaco Filippo Paolini e il Direttore della casa Circondariale Mario Giuseppe Silla. Prosegue il tour verso il capoluogo della provincia con arrivo e sosta innanzi alla Cattedrale di San Giustino ove ad attenderla ci saranno le Autorità Provinciali e S.E. Mons. Bruno Forte per la Benedizione. Dal 30 proseguirà alla volta di altre Città Abruzzesi: Pescara, Sulmona, Teramo. Questa iniziativa nasce e prosegue il suo percorso sul territorio Nazionale, per desiderio di appartenenti alla Polizia Penitenziaria che hanno condiviso lo spirito del messaggio di Pace, attraverso questo particolare Tour Staffetta in Bici. Questo Tour ad oggi assume un valore molto più forte nel diffondere lo spirito di vicinanza a quelle popolazioni coinvolte in ogni scenario di sofferenza provocato dalle guerre. La Torcia proseguirà per le restanti Regioni, accompagnata sempre dai colleghi della Polizia Penitenziaria, per poi terminare il Suo viaggio della Pace il 15 maggio in Piazza San Pietro – Città del Vaticano, con la Solenne Benedizione di Papa Francesco”.