Giulianova. Arriva a Giulianova sabato prossimo, 27 aprile, il camper della campagna di prevenzione gratuita “Abruzzo in Salute”. Il poliambulatorio mobile sosterà in piazza del Mare, esclusi i festivi, fino all’ 8 maggio.

Sosterà dal 27 aprile all’ 8 maggio, in piazza del Mare, il camper medico attrezzato attraverso cui la Regione sta portando avanti la campagna di prevenzione gratuita “Abruzzo in salute”. A Giulianova il poliambulatorio mobile sosterà il 27, 29 e 30 aprile; il 6, il 7, l’8 maggio. Le equipe messe a disposizione dalla Regione effettueranno gratuitamente la mammografia ( esame, questo, rivolto a donne dai 50 ai 69 anni), il Pap/HPV Test, la consegna Kit colon retto, il controllo dei nei sospetti, l’ ecocardiografia e la spirometria. Il servizio, gestito dalla Regione Abruzzo e riservato agli assistiti della Asl di Teramo, sarà a disposizione dalle 9 alle 17 dei giorni indicati. Non è necessaria la prenotazione e, fatta eccezione per la mammografia, non ci sono limiti di età. E’ necessario avere con sé la tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento. “Il Comune di Giulianova – commenta il Vice Sindaco – ringrazia la Regione Abruzzo e la Asl di Teramo. Si tratta di un’iniziativa sempre molto utilizzata dai cittadini, un prezioso strumento per educare alla prevenzione ed alleggerire le liste d’attesa, favorendo il miglioramento dell’assistenza sanitaria ed il supporto dei servizi ospedalieri”.