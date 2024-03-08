Teramo. I Carabinieri di Teramo hanno arrestato un uomo, di origine straniera, di 43 anni, abitante nelle Marche, su cui pendeva un mandato di cattura emesso nel decorso mese di febbraio dall’A.G. di Ancona che lo condannava alla reclusione di anni 3 e mesi 8 di reclusione per i reati di: lesioni personali, violenza privata e atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge legalmente separato, fatti accaduti nel 2018 nel territorio della regione Marche.

La sua latitanza è stata interrotta da un controllo dei Carabinieri in servizio di vigilanza nei pressi dell’autostazione di Piazza San Francesco. I militari si sono insospettiti del suo atteggiamento infatti l’uomo alla vista dei Carabinieri cercava di chiudersi il cappuccio per non svelare il volto. Tale comportamento ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo che ha portato all’identificazione dell’uomo e al suo conseguente arresto. Lo straniero dopo le formalità di rito è stato associato al carcere di Teramo a disposizione dell’A.G. mandante.