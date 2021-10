Arma dei carabinieri in lutto, è morto il luogotenente Brucoli

Giulianova. Si spegne oggi un’altra grande personalità abruzzese del nostro presente. Questa mattina è venuto tragicamente a mancare all’affetto dei suoi cari, il Luogotenente Carica Speciale Roberto Brucoli, in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Giulianova. Arruolatosi nel 1985, aveva prestato servizio in Sicilia e negli ultimi anni in Abruzzo, prima a Fossacesia e poi a Giulianova. Aveva 56 anni.

Punta di diamante degli investigatori dei Carabinieri di Giulianova, aveva già ricevuto nel giugno scorso un encomio da parte del Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise per le sue brillanti operazioni di servizio. Sposato e con due figli, uno dei quali ha seguito le sue orme, il Luogotenente era molto apprezzato dai colleghi e dalla cittadinanza giuliese per la sua cortesia e disponibilità. La dedizione di Brucoli al dovere risultava incondizionata, con ben sei missioni all’estero effettuate in zone pericolosissime come l’Afghanistan e l’Iraq, per il mantenimento della pace. Le esequie si svolgeranno a Giulianova martedì 26 ottobre, alle ore 10.00, presso la chiesa di San Pietro Apostolo.