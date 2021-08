Arioli: incendio a Pineta Dannunziana di Pescara è danno pazzesco

Pescara. “Gli incendi non si innescano mai da soli e quel che è accaduto alla Pineta Dannunziana è qualcosa di drammatico” -queste sono le parole di Luca Arioli ex Consigliere Comunale del V Municipio di Roma, nuovamente candidato nella sua Circoscrizione e che annualmente viene in Abruzzo per passare alcuni giorni di relax estivo tra il piccolo borgo di Sante Marie e Pescara.

“Dopo quelli in Sardegna e Sicilia, ora vasti incendi si sono sviluppati anche in Abruzzo come a sud di Pescara, nella Pineta Dannunziana. Varie persone da quel che apprendo sono state trasportate in ospedale e tanti ettari di storia sono andati in fumo. Regione e Comune possono fare tutta la prevenzione che vogliono, ma se ci sono in giro persone che appiccano incendi per puro divertimento, questa piaga non finirà mai, pertanto mi auguro -conclude Arioli- che qualora l’incendio fosse doloso, i responsabili vengano individuati al più presto”.