San Salvo. Nella sala teatro del centro culturale Aldo Moro, sabato 25 marzo alle 21 verrà proposta la lettura teatrale de “Il vento in tasca”, un racconto, anche attraverso la musica dal vivo, della storia di Annie Kopchovsky, più nota con il nome di Annie Londonderry.

L’appuntamento, con ingresso gratuito, è inserito nel calendario del Marzo Rosa organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo e proposto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Terrateatro.

A salire sul palco saranno Cristina Cartone, Luca Settepanella, Ottaviano Taddei e Alex Ricci. Musiche originali di Alex Ricci e adattamento del testo di Ottaviano Taddei.

“Ad Annie si deve la coniazione del termine “donna nuova” posto come firma dei suoi articoli. Divenne famosa quando il 25 giugno del 1894 dalla sua casa di Boston iniziò il giro del mondo in bicicletta per “il viaggio più straordinario intrapreso da una donna perché affermava credo di poter far qualsiasi cosa che un uomo può fare”, ha dichiarato il consigliere delegato alla Cultura Maria Travaglini.