Avezzano. La quarta edizione della prestigiosa “Notte dei Tesori d’Abruzzo” approda quest’anno nella capitale della Marsica.

Dopo tre anni di crescente successo, il format in cui viene celebrato l’Abruzzo nelle sue accezioni narrative, fotografiche e musicali sarà ad Avezzano Venerdì 30 Agosto 2024 alle ore 21.00 in Piazza Risorgimento.

Un viaggio entusiasmante i cui aspetti salienti saranno presentati nel corso della

CONFERENZA STAMPA

che si svolgerà Mercoledì 21 Agosto 2024 alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare del comune di Avezzano. Sarà presente l’editore Paolo De Siena, ideatore del progetto, il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio nonché altre autorevoli presenze del mondo istituzionale, accademico e del giornalismo abruzzese e marsicano.

La conferenza stampa sarà anche occasione di confronto tematico.