Pescara. “Nella nostra storia c’è il dna antimafioso e antiterrorista, come con Pio La Torre, padre della legislazione antimafia o con Guido Rossa, operaio e sindacalista ucciso dal terrorismo rosso”.

“Direi piuttosto che la destra italiana, come ben scrive il giornalista Paolo Berizzi, non si fa mancare quelle

frequentazioni neo fasciste e neo naziste così come non ha fatto conti con la propria storia”.

Applausi scroscianti per il senatore Pd Michele Fina al congresso della Cgil Abruzzo e Molise quando nel riferire delle polemiche parlamentari sulla vicenda Cospito ha citato Pio La Torre e Guido Rossa.