Appalti, approvato in Commissione alla Camera reintroduzione obbligo clausola sociale

L’Aquila. “Questo pomeriggio è stato approvato in Commissione alla Camera l’emendamento che reintroduce nella legge delega in materia di appalti pubblici l’obbligatorietà della clausola sociale a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Siamo molti soddisfatti di questo risultato; era un obiettivo che il Partito Democratico aveva assunto come impegno prioritario, raccogliendo l’appello unitario delle organizzazioni sindacali.

Il ripristino dell’obbligo di clausola sociale è fondamentale, perché sappiamo che questo è lo strumento più efficace per proteggere nei cambi di appalto i lavoratori e le lavoratrici, in modo particolare nel settore dei servizi ad alta intensità di manodopera. Siamo convinti che la ripresa degli investimenti pubblici e la gestione di servizi pubblici essenziali non può avvenire in nessun modo a scapito della tutela del lavoro; grazie all’emendamento approvato oggi in Parlamento è stata rimossa ogni ambiguità su questo punto e garantito che non si farà nessun passo indietro sulla validità delle clausole sociali rispetto alle norme oggi vigenti”.

Lo dichiarano Chiara Braga, responsabile Transizione ecologica e infrastrutture del Pd e relatrice alla Camera del ddl delega appalti e Nicola Pellicani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente e Infrastrutture.

Dichiarazione di Stefania Pezzopane, deputata Pd

Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione in Commissione Ambiente alla Camera dell’emendamento , di cui sono firmataria, che reintroduce nella legge delega in materia di appalti pubblici, l’obbligatorietà della clausola sociale. Si tratta di una norma importante che tutela lavoratrici e lavoratori ed è indubbiamente uno strumento essenziale per proteggere i lavoratori nei cambi di appalto, soprattutto dove maggiore è la presenza di manodopera. Era un obiettivo fortemente voluto dal Partito democratico e la sua approvazione conferma che per noi la tutela del lavoro rappresenta una indiscutibile priorità. Da oggi sarà davvero impossibile tornare indietro e non prevedere queste tutele a favore di chi lavora. Mi ero impegnata con le organizzazioni sindacali ed anche questa volta l’impegno è stato mantenuto.

Cgil Abruzzo Molise: “Bene ripristino clausola sociale”

La CGIL Abruzzo Molise, la FILCAMS CGIL Abruzzo Molise e la FP CGIL Abruzzo Molise ritengono che l’approvazione, da parte dell’VIII commissione della Camera, dell’emendamento che ripristina l’obbligatorietà della clausola sociale nei bandi di gara degli appalti pubblici sia un passo estremamente positivo.

Si tratta di un primo, ma importantissimo, passo per ristabilire un principio di giustizia sociale che era stato fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali.

L’obbligo della clausola sociale negli appalti pubblici è lo strumento che impone alle imprese che subentrano negli appalti di riassumere tutto il personale precedentemente impegnato. E’, quindi, una tutela nei confronti di migliaia di lavoratrici e di lavoratori a continuo rischio di licenziamento

CGIL Abruzzo Molise, FILCAMS CGIL Abruzzo Molise e FP CGIL Abruzzo Molise confermano le iniziative territoriali programmate: la mobilitazione dei lavoratori dei settori interessati continuerà fino a quando questa norma non sarà definitivamente approvata da entrambi i rami del Parlamento.