Aperte le iscrizioni al premio letterario Vito Moretti: in palio fino a 1000 euro, come partecipare

San Vito Chietino. La cittadella costiera sanvitese, già celebrata dal Vate italiano nelle sue opere, si fa nuovamente protagonista in Abruzzo e in Italia mediante importanti concorsi culturali: per il secondo anno il comune di San Vito Chietino indice il Premio letterario Vito Moretti 2022. Le categorie di riferimento saranno 4:

A) Premio annuale alla carriera per un poeta o una poetessa in lingua italiana;

B) Premio annuale per un libro di poesia in lingua italiana;

C) Premio biennale per una raccolta di racconti in lingua italiana;

D) Premio annuale per una tesi di laurea specialistica o di dottorato su opere,

personaggi, temi, movimenti, riviste legati alla cultura italiana del secondo

Novecento.

Nello specifico:

Per la categoria A seguirà il premio annuale alla carriera per un poeta o una poetessa in lingua italiana. Premio: Euro 1000,00 (mille) e targa. L’Amministrazione comunale inviterà circa trenta esperti di letteratura a segnalare un poeta o una poetessa meritevoli dell’assegnazione del Premio alla Carriera. Mentre una giuria ristretta indicherà fra i poeti con il maggior numero di segnalazioni il vincitore del premio.

Per la Categoria B previsto il premio annuale per un libro di poesia in lingua italiana.

Riguardo la Categoria C seguirà il premio biennale per una raccolta di racconti in lingua italiana. Premio: Euro 300,00 (trecento) e targa per i vincitori di ciascuna categoria; Premio: Euro 150,00 (centocinquanta) e targa per i 2 finalisti non vincitori delle rispettive categorie. Sono ammessi a concorrere libri di un solo autore, editi in Italia tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021. La giuria designata dall’amministrazione comunale di San Vito Chietino sceglierà le tre opere finaliste di ciascuna categoria e solo nella serata di premiazione si annuncerà il vincitore.

Infine, per la Categoria D sarà destinato il premio annuale per una tesi di laurea specialistica o di dottorato su opere, personaggi, temi, movimenti, riviste legati alla cultura italiana del secondo Novecento. Premio: pubblicazione per i tipi dell’Editore Solfanelli e targa. Sono ammesse a concorrere tesi discusse in Italia tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021. La giuria designata dall’amministrazione comunale di San Vito Chietino sceglierà il vincitore unico della categoria.

Gli editori e gli autori che intendono partecipare al premio dovranno far pervenire, entro e non oltre lunedì 28 febbraio 2022, 6 copie del libro alla segreteria del Premio (c/o Comune di San Vito Chietino, Largo Altobelli, 1, 66038, San Vito Chietino – CH), unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata. Per le tesi di laurea e di dottorato è possibile inviare il file in formato pdf, insieme alla scheda di partecipazione, all’indirizzo mail [email protected] . Tutti i finalisti e vincitori (più un accompagnatore ciascuno) saranno ospiti dell’Amministrazione Comunale dal pomeriggio di sabato 25 giugno alla mattina di lunedì 27 giugno 2022. La manifestazione del Premio Vito Moretti 2022 si svolgerà nel Teatro “Due Pini” di San Vito Chietino con le seguenti modalità:

Sabato 25 giugno 2022, dalle ore 18:00 – Serata letteraria con la presentazione al pubblico degli autori finalisti, con letture e interventi critici.

Domenica 26 giugno 2022, dalle ore 21.00 – Cerimonia di Premiazione.

I Premi dovranno essere ritirati personalmente da vincitori e finalisti durante la manifestazione finale (pena il non riconoscimento del premio in denaro). Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Premio all’indirizzo mail [email protected] o www.premiovitomoretti.it