Aperta la biglietteria per lo spettacolo evento “Uno, nessuno, centomila”

Orsogna. Lunedì 7 marzo al Teatro “C. De Nardis” di Orsogna andrà in scena “Uno Nessuno

Centomila”, riadattamento del celebre testo di Pirandello reso in forma di monologo da

Alessandra Pizzi, che della pièce ha curato anche la regia e la produzione con la sua ERGO

SUM.

L’evento è distribuito da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo in collaborazione con I

Guardiani dell’Oca, Abruzzo TU.CUR. ed in sinergia con il comune di Orsogna. Ad

impersonare il protagonista, Vitangelo Moscarda, è il palermitano Enrico Lo Verso in una

delle sue più significative performances, il noto attore calca il palcoscenico con una

interpretazione contemporanea ed autentica che, negli anni, ha meritatamente riscosso

grande successo di pubblico e di critica. Il suo “uomo senza tempo” rimarca con ironia e

verità un tema universale, è la narrazione disincantata di una costante e perpetua ricerca

della propria natura al di là dei diktat sociali, il suo personaggio supera la predominante

tendenza all’omologazione di massa che sovente si realizza a svantaggio delle specificità di

ciascun individuo. Oltre 400 repliche nei più importanti festival e teatri nazionali ed

internazionali, più di 350.000 spettatori, “Uno Nessuno Centomila” di Luigi Pirandello con

la magistrale interpretazione di Lo Verso si consolida nel tempo come un’opera di grande

pregio ed intensità.

Lo spettacolo, vincitore del Premio Delia Cajelli 2018 per il Teatro,

nell’ambito della Seconda Edizione delle Giornate Pirandelliane promosse dall’associazione

Educarte in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento, nel 2017

ha vinto il Premio Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la migliore regia.

È possibile acquistare i biglietti al botteghino del “Teatro De Nardis” e online sul circuito vivaticket al link che segue https://www.vivaticket.com/it/biglietto/enrico-lo-verso-uno-nessuno-centomila/176762