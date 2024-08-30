L’Aquila. Un servizio filatelico speciale dedicato al Mammut – simbolo identitario dell’Aquila – è stato istituito, su richiesta del Museo nazionale d’Abruzzo, in occasione del 70/o anniversario del ritrovamento del fossile.
Sono stati così realizzati una speciale cartolina in edizione limitata e un bollo, tratto dal logo ideato dall’architetto Francesca Condò della Direzione generale Musei per l’anniversario, che costituiranno un pezzo da collezione L’annullo vuole celebrare il ritrovamento eccezionale del Mammuthus Meridionalis avvenuto nel marzo del 1954 nella cava Santarelli, in località Madonna della Strada nel Comune di Scoppito (L’Aquila).
Il fossile, di 1.300.000 anni, reperto importante della preistoria italiana fra i più completi d’Europa, ha arricchito enormemente la conoscenza del Patrimonio paleontologico dei grandi mammiferi nel Quaternario sul suolo italiano. Nel weekend sarà distribuita gratuitamente la cartolina con l’annullo filatelico ai primi 50 visitatori giornalieri del Mammut al Bastione est del Castello Cinquecentesco.