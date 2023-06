Giulianova. Ieri pomeriggio è iniziato, nel porto di Giulianova, il lungo fine settimana dedicato alla Marina Militare, che celebra quest’anno il centesimo anniversario dalla fondazione. Al centro delle tre giornate, gli eventi organizzati dalla Camera di Commercio di Teramo nell’ambito del programma “TerraMare”.

Ieri, alla presenza delle più alte cariche civili e militari, l’accoglienza sul molo del ca della Marina. All’arrivo delle prestigiose imbarcazioni, erano presenti il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, il Questore Carmine Soriente, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Teramo Col. Pasquale Saccone, il Comandante della Guardia Costiera di Giulianova ten. di vascello Alessio Fiorentino, gli onorevoli Nazario Pagano e Giulio Sottanelli, il commissario straordinario della Zes regionale Mauro Miccio, la presidente della Camera di Commercio Antonella Ballone, il presidente dell’ Ente Porto di Giulianova Valentino Ferrante, l’assessore al Turismo Marco Di Carlo, il presidente del Consiglio Comunale di Giulianova Matteo Francioni, il vicesindaco di Roseto Angelo Marcone.

La nave militare Gaeta sarà visitabile per tutta la giornata di oggi. Ieri sera, inoltre, apprezzatissimo spettacolo di fontane luminose. Ancora nel programma “TerraMare”, è previsto per questa mattina, al Kursaal, il convegno “Il mare, ponte e risorsa per la comunità”. Aprirà i lavori il Sindaco Jwan Costantini. Parallelamente agli eventi organizzati dalla Camera di Commercio, sarà aperta alle 17, sulla terrazza del Kursaal, la mostra, patrocinata dal Comune di Giulianova, di aeromodelli statici e documenti storici, a cura del ricercatore militare Walter De Berardinis.

Esposti anche i vini della cantina “Biagi” di Colonnella, licenziataria ufficiale del marchio del centenario dell’Aeronautica. Alle 21, sempre al Kursaal, il recital dell’attrice Daniela Musini dal titolo: “La poesia del volo. Il volo della poesia. Liriche dannunziane e musiche immortali”.