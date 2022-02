Angelosante: “Soddisfazione per approvazione all’unanimità risoluzione pnrr in commissione”

L’Aquila. Il consigliere regionale di valore Abruzzo Simone Angelosante esprime in una nota la propria soddisfazione per l’approvazione in commissione ‘Politiche europee’ della risoluzione per il piano nazionale di ripresa e resilienza votata all’unanimità e costruita con il contributo di tutti i gruppi consiliari.

Il documento che vedrà, oltre all’avviamento di un monitoraggio da parte della giunta regionale sugli interventi posti in essere dal piano, la partecipazione alla cabina di regia e Task force composta da 33 esperti, di un delegato, per ogni gruppo regionale, in funzione di “osservatore”. Il team istituito lo scorso novembre ha la finalità di confrontarsi ed interfacciassi con gli Enti locali, le parti sociali ed economiche.

“Con l’approvazione della risoluzione il consiglio regionale si riappropria delle funzioni proprie”, ha dichiarato Angelosante, “tornando ad essere il fulcro dell’azione di monitoraggio attraverso i suoi rappresentanti sia di maggioranza che minoranza e potrà, attraverso la partecipazione dei consiglieri regionali, meglio rappresentare gli interessi territoriali”.

“La risoluzione, votata in commissione ‘Politiche europee’ e sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, mira al miglioramento di tutte le azioni di controllo”, conclude Angelosante, “per ottenere una efficace gestione della spesa pubblica e meglio rappresentare le istanze di tutti stakeholders del territorio nell’attuazione del pnrr in un momento storico con possibilità mai verificatesi nella nostra regione”.