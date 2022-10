Andrea Iannone ed Elodie allo scoperto, è amore: ecco il primo bacio social

Vasto. Andrea Iannone e Elodie allo scoperto sui social. I due fidanzati, paparazzati lo scorso settembre a Milano mentre camminavano abbracciati ora sono insieme in Spagna. Durante una serata in un ristorante, si sono fatti un selfie dove si scambiano il primo bacio social.

Nella foto pubblicata da Elodie nelle sue Instagram Stories, il pilota abruzzese bacia sulla fronte la compagna.

Andrea ed Elodie hanno iniziato a frequentarsi la scorsa estate durante una vacanza al mare tra Puglia e Sardegna, con amici in comune. Lei, dopo la chiusura ufficiale della storia con Marracash, il flirt con l’ex modello Davide Rossi, era single. Come il pilota di MotoGp, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

A inizio settembre Elodie, aveva parlato di Iannone in televisione, a Verissimo: “È una persona che mi piace, però è un mese, è poco. Sto bene, parliamo molto, ridiamo, ci daremo la possibilità di frequentarci poi si vedrà, è troppo presto per dire altro”. Poi a Domenica In la cantante aveva dichiarato: “Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal punto di vista sentimentale. Mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo”. Elodie aveva parlato del fidanzato anche in un’intervista su Vanity Fair: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà”.