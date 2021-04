Ancora uno sfregio ad Arte Parco, il “Cuore” distrutto e l’opera di Pavone imbrattata con scritte offensive

L’Aquila. Ancora uno sfregio ad Arte Parco, la preziosa collezione di opere d’arte promossa da Parco1923 in collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che in tre anni ha realizzato un percorso culturale unico nel suo genere con realizzazioni legate alla Natura e al suo divenire.

“Spiace rilevare”, si legge in un post sui social del Parco, “come ancora una volta ignoti, nei cui confronti sarà presentata denuncia da parte del Parco Nazionale e di Parco 1923 per danneggiamento, hanno compiuto un atto vigliacco, stupido e ai limiti dell’autolesionismo. Una specie di vendetta trasversale verso non si sa bene quale “furto” subito dalla collettività locale. In tal senso, benché solo ipotesi, uno dei possibili motivi che potrebbero aver indotto questi “leoni dell’oscurità” culturale prima ancora che materiale, potrebbe essere legato alla procedura amministrativa che dovrebbe far diventare le aree dove ci sono le sculture una riserva integrale del Parco, con versamento del canone di concessione a favore del Comune. La procedura, avviata nel 2020 era arrivata ormai al termine, ma si è bloccata perché alcuni allevatori avevano reclamato la possibilità di pascolare nelle aree prative poste a ridosso del sentiero di Arteparco. Nel merito il Parco aveva dato completa disponibilità al Comune di rivedere le aree, anche se l’iter non era stato ancora concluso”.