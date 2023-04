Ortona. Muore mentre aggancia il rimorchio del camion. La vittima è un uomo di 49 anni di Atessa che ha perso la vita a causa delle lesioni riportate nello

schiacciamento fra la motrice e il rimorchio.

La tragedia è avvenuta a Ortona all’ora di pranzo. Ľ’uomo, titolare di una ditta di autotrasporti, portava un carico di farina per l’ex molino Alimonti e stava cercando di agganciare la

motrice al rimorchio: per cause ritenute accidentali il rimorchio, che era in pendenza ed era carico di farina, si è

mosso schiacciandolo contro la cabina della motrice.

I soccorsi sono arrivati subito sul posto, nel piazzale di fronte all’ex molino, dove al momento

dell’incidente non c’era nessuno: alcuni colleghi hanno tentato di rianimarlo

È intervenuto l’elisoccorso del

118, ma per il camionista, morto presumibilmente per schiacciamento, non c’era più niente da fare. La salma ê

stata portata alľobitorio. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Ortona.