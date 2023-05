L’Aquila. “Senza le battaglie del centrosinistra in Regione Abruzzo, con le quali abbiamo dato voce alle proteste degli studenti, a dicembre non ci sarebbe stato lo stanziamento di ben 5 milioni di euro dal bilancio regionale per la copertura totale delle borse di studio: si sarebbe continuato a parlare di idonei non beneficiari, un ossimoro quando si parla di diritto allo studio.

Eppure da allora, sono passati 6 mesi, nulla si è mosso: tutti gli studenti beneficiari della misura stanno ancora aspettando di poter accedere ad un loro diritto senza il quale è a rischio lo stesso percorso formativo. Il problema dei mancati pagamenti e prima ancora quello delle risorse a copertura è solo l’ultimo tassello di un puzzle di problematiche inaudite che ricadono su oltre 2000 universitari abruzzesi; quelli aquilani, tutti, soffrono in più la precarietà abitativa, quella degli spazi comuni di studio e le difficoltà di accesso alla mensa universitaria – i cui beneficiari sono spesso proprio i borsisti; la situazione è davvero insostenibile. Il ruolo della Regione Abruzzo dovrebbe essere quello di facilitatore per quanto riguarda l’esecuzione degli atti, invece assistiamo solo alla costante comunicazione propagandistica della maggioranza regionale, un balletto ridicolo che di certo non lenisce gli ostacoli degli studenti nel completamento del loro percorso di studi”.

E’ quanto dichiara il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci