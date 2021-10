Analisi contagi Covid, Sebastiani: incidenza oltre 40% in 30 province, altre 17 in aumento

L’Aquila. Numeri da tenere sotto controllo in tutta la Penisola. In 30 delle 107 province italiane l’incidenza dei positivi negli ultimi sette giorni è aumentata almeno del 40% rispetto a quella dei sette giorni precedenti e in altre 17 l’aumento è compreso fra il 20% e il 40%. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). “Nelle 30 province in cui l’incidenza è aumentata almeno del 40% negli ultimi sette giorni, l’analisi alle differenze percentuali settimanali mostra trend di crescita”, rileva Sebastiani, e in sette di esse (Forlì, Rieti, Viterbo, Imperia, Cremona, Fermo e Pisa) l’aumento è statisticamente significativo. In 8 delle 30 province l’incidenza e’ superiore a 50 casi a settimana per 100.000 abitanti. Ci sono altre 17 province in cui l’aumento è compreso tra il 20% e il 40%, e fra queste ci sono tre capoluoghi di regione: Roma, Milano e Torino, dove risiede complessivamente circa un sesto della popolazione italiana.

“Il valore più alto dell’incidenza, pari a 150 casi a settimana per 100.000 abitanti, si riscontra a Trieste. Inoltre”, prosegue l’esperto, “tutte le province del Friuli Venezia Giulia sono coinvolte. Questi fatti, uniti a quello che la Slovenia è al nono posto per incidenza in Europa, con 330 casi a settimana per 100.000 abitanti, e che altri Stati della penisola balcanica hanno valori grandi, come ad esempio la Serbia (442, valore piu’ alto ora in Europa), la Romania (368) e la Bulgaria (343 e in crescita esponenziale), evidenzia l’esigenza di controlli capillari, alla frontiera, dei flussi in entrata”. Ecco l’incidenza nelle 30 province che hanno registrato un aumento del 40% negli ultimi sette giorni rispetto ai sette giorni precedenti e trend di crescita: Trieste (150), Bolzano (84), Rieti (73), Imperia (63), Enna (60), Forlì-Cesena (56), Gorizia (52), Terni (51), Viterbo, Pisa e Rovigo (49), Massa Carrara (47), Latina (46), Messina (45), Vercelli (40), Fermo e Grosseto (39), Perugia (36), Salerno (35), Cremona (33), Varese (32), Pordenone (31), Lecce (29), Udine (27), Chieti (21), Brindisi (18), Como (17), Campobasso (16), Ascoli Piceno (14), Mantova (13).