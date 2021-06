Amministrative, “Vasto in Azione”: totale convergenza con Notaro dopo confronto

Vasto. Prosegue a Vasto la Road Map verso le amministrative di settembre/ottobre. “Vasto in Azione”, già da mesi al lavoro per proporre all’elettorato programmi concreti ed efficaci, e soprattutto una lista di donne e uomini competenti. Il responsabile delle liste di “Vasto in Azione” l’avvocato Paolo Nardella, il coordinatore cittadino Nino Fuiano ed il coordinatore provinciale Giovanni Luciano, lavorano senza sosta per raggiungere l’obiettivo prefissato. A tal proposito, nei giorni scorsi, si sono tenuti diversi incontri con molti esponenti sia di partito che del mondo civico, in particolare c’è stato il tanto atteso confronto con Alessandra Notaro, durato più di 3 ore nel quale sono stati affrontati tutti i punti programmatici trovando la quasi totale convergenza: “Solo alcuni punti vedono posizioni distanti ma non incolmabili – afferma Nardella – ciò che interessa fortemente ad Azione è la necessità di rivalutare, ad esempio, i trabocchi destinandoli ad aree turistiche attrezzate per favorire la ripresa del turismo a Vasto partendo da quella che è una delle pietre miliari della città.”

In linea generale Paolo Nardella giudica positivamente il confronto con Alessandra Notaro: “Sono rimasto stupito e favorevolmente colpito dalla competenza e della preparazione della collega Notaro, e ancora di più dal suo team, una squadra che a mio avviso ha il dovere di scendere in campo per la città e lo deve fare accanto alla squadra di Azione altrettanto preparata e piena di idee ma soprattutto di soluzioni. Resto convinto che il nostro coordinatore Nino Fuiano sia tra le figure migliori per una candidatura a Vasto ma senza nulla togliere a Lui ho trovato nella Notaro quella determinazione e quella passione tipica delle donne di un certo livello. Sono sempre stato convinto che a parità di mezzi e qualità una donna possa esprimere molto meglio di un uomo le sue potenzialità e la Notaro mi ha veramente impressionato. Mi farò portavoce, insieme a Fuiano e Luciano, presso la segreteria politica regionale di Azione dell’idea di sostenere la sua candidatura a Sindaco, e spero che a breve sarà formalmente annunciato questo sodalizio. Infatti Alessandra Notaro rappresenta i valori e le competenze che Azione richiede”.

Tra i vari incontri di Nardella, Fuiano e Luciano ci sono stati anche quelli con esponenti politici locali attualmente di Centrodestra ed a tal proposito Nardella commenta,” sono certo che il problema del Centrodestra non sia il nome del candidato sindaco ma piuttosto l’ assenza totale di una visione e di un programma, eppure dai nostri incontri è emersa una certa condivisione su tanti punti del nostro programma ed allora perché continuare a discutere sui nomi e posizioni? Il mio auspicio è che ci sia adesione totale sui programmi e competenze e se così fosse la scelta del candidato sindaco sarebbe scontata. Sarebbe un vero gesto di amore per la città mettere da parte i dissidi su nomi e veti e lottare insieme per vincere e cambiare Vasto, e soprattutto per creare discontinuità con il passato”.