Amministrative Vasto: coordinamento di Azione approva l’accordo con la Notaro, attesa la ratifica

Vasto. Count down partito, face to face in arrivo nei palazzi dell’adriatica Histonium. A pochi giorni dal positivo confronto tra Alessandra Notaro, candidata sindaco alle prossime Amministrative a Vasto con una Lista Civica “la Buona Stagione”, e lo staff di “Abruzzo in Azione”, composto dal coordinatore provinciale Giovanni Luciano, il coordinatore cittadino Nino Fuiano ed il responsabile organizzativo regionale, nonché responsabile della composizione delle liste Paolo Nardella, arriva in queste ore l’approvazione anche da parte dell’intero coordinamento regionale di Azione guidato da Giulio Cesare Sottanelli. Quest’ultimo a tal proposito ha dichiaro: “Ho seguito insieme ai membri del direttivo regionale della Provincia di Chieti le vicende di Vasto”, sottolinea il coordinatore regionale Sottanelli, “e ritengo che la proposta avanzata dal gruppo formato da Giovanni Luciano, Nino Fuiano e Paolo Nardella, rispecchi un lavoro corrente e in linea con la strategia politica e valoriale

di Azione. Alessandra Notaro”, evidenzia il coordinatore abruzzese di Azione,”è una persona competente, nuova alla politica e civica”. Un pieno appoggio arriva anche da parte di tutti i componenti del Coordinamento Regionale, tra cui l’ex europarlamentare e vastese Daniela Aiuto.

L’accordo con la Notaro – inoltre – risulta un segno del profondo attaccamento alle sorti della città del Vasto da parte di Azione, come centro strategico per un rilancio di un più ampio territorio: “Azione”, prosegue Sottanelli, “ha scelto di dare forza ad un candidato competente passando sopra le personali ambizioni, pur legittime in una figura di altissimo livello come quella di Nino Fuiano , il quale, in totale spirito di servizio, ha messo a disposizione della Notaro, le sue conoscenze ed il suo valore”. Una partenza per gli esponenti vastesi di unione nella collaborazione, per fare grande Vasto e per tenere sempre la porta aperta a chi ha a cuore lo sviluppo del territorio, mediante l’individuazione di problemi e soluzioni con concretezza e competenza. A tal proposito, proseguono a ritmo frenetico gli incontri con figure altamente professionali, desiderose di dare il proprio contributo: “Prediligendo a posizioni personali”, come ha ricordato nei giorni scorsi Paolo Nardella rivolgendosi al centrodestra vastese, “programmi chiari, credibili e concreti per cambiare decisamente passo rispetto alla cattiva amministrazione che ha caratterizzato il territorio in questi ultimi anni.”