Amministrative Rocca San Giovanni: Martelli candidato sindaco nella lista “Condivisione e Buon Governo”

Rocca San Giovanni. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre molti comuni italiani saranno chiamati a votare per scegliere il proprio sindaco, oltre che i consiglieri dell’amministrazione locale per i prossimi cinque anni. A tal proposito nel comune di Rocca San Giovanni scende in campo Marcello Martelli, candidato sindaco della lista civica “Condivisione e Buon Governo”.

Il candidato in questione dichiara: “Mi conoscete tutti. Nelle varie esperienze professionali e di partecipazione alla vita pubblica e sociale, fin dall’adolescenza avete apprezzato il mio impegno al bene comune e il cordiale rapporto con i concittadini. Adesso questi valori li voglio mettere a disposizione della nostra comunità. Partecipazione, Ascolto e Condivisione, caratterizzano la nostra idea di amministrazione. Sono alla guida di una squadra di amici che rappresentano l’intero territorio comunale e tutte le generazioni, con una significativa presenza di donne e giovani. Un gruppo che ha condiviso il progetto di superamento dei vecchi schemi e che con entusiasmo e competenza si mette in gioco. Confidiamo nel lavoro collegiale, nella valorizzazione di tutti i componenti della lista per assicurare al paese un quinquennio di collaborazione e buon governo. La nostra lista sosterrà le competenze e le energie che ogni cittadino vorrà mettere al servizio del proprio paese. Il valore culturale, sociale ed economico di Rocca San Giovanni”, prosegue Martelli, “da sempre risiede nella capacità della sua gente di trasformare il territorio e l’ambiente in nuove opportunità di sviluppo e crescita occupazionale. La nostra comunità è riuscita nei decenni a creare un sistema economico forte e coeso, quando ha investito sulle scelte condivise, come nel caso dello sviluppo delle realtà vitivinicole associate, il punto di forza della economia locale, insieme a tutto il settore agroalimentare, a cui andrà tutta la nostra attenzione per rispondere alle esigenze degli operatori. Questa strategia vincente sarà adottata anche per il potenziamento di una nuova leva straordinaria per lo sviluppo del nostro paese: il turismo”.

“Le opportunità che stanno nascendo a Rocca San Giovanni devono essere ulteriormente alimentate attraverso scelte sostenibili e condivise”, sottolinea il candidato sindaco roccolano, “che mettano insieme l’esperienza e la competenza al protagonismo dei giovani, perché abbiamo bisogno del loro entusiasmo e della loro immaginazione, per rendere più accogliente la nostra comunità, elevare la qualità dei servizi ed essere sempre di più un luogo di attrazione al pari di altre località italiane ed europee. Tali obiettivi saranno raggiunti anche attraverso la predisposizione di una cornice amministrativa adatta a disciplinare nuove forme di attività, con servizi qualificati e innovativi, che uniscano l’intera area costiera al centro storico. Il nostro pregevole borgo dovrà, così, essere identificato come luogo nevralgico dell’intera costa dei Trabocchi. Elemento essenziale per lo sviluppo di tutto il territorio sarà anche la rigenerazione urbana, che dovrà essere esplicitata attraverso la ricerca di strumenti che favoriscano il recupero e la valorizzazione delle unità abitative del centro storico e delle contrade, fondamentale per attirare nuove famiglie e giovani coppie che intendono costruire il proprio futuro all’interno del nostro splendido paese. Progetto ambizioso e irrinunciabile sarà inoltre la riqualificazione e il rilancio dell’area artigianale e commerciale di Santa Calcagna. Questa zona strategica, perché adiacente all’uscita

del casello autostradale, è e sarà il biglietto da visita produttivo del nostro paese, incentivando gli investimenti di qualità. Questi obiettivi diventano concreti se Rocca San Giovanni, Borgo più Bello d’Italia, sceglie un progetto collettivo di condivisione delle idee, innovazione, qualità delle persone”, conclude.

Lista civica “Condivisione e Buon Governo”

Candidato Sindaco

Marcello Martelli (50 anni)

Candidati Consiglieri

Eusebio Aimola (40 anni)

Vito Bellisario (54 anni)

Vittorio Bellisario (39 anni)

Flavia Bianco (31 anni)

Beatrice Collini (27 anni)

Alessandro D’Angelo (32 anni)

Elvira Di Fazio (49 anni)

Gianna Donatangelo (42 anni)

Vanessa Ferrantone (33 anni)

Nadia Verì (48 anni)