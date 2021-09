Amministrative, Di Maio fa tappa in Abruzzo: “C’è tanto calore attorno al Movimento 5 Stelle” (FOTO)

Sulmona. “Le prime tre tappe di oggi a Sulmona, San Nicandro e Cerignola, tra Abruzzo e Puglia. Anche qui tantissimo calore e tanti momenti di confronto, in particolare sul ruolo cardine dei sindaci di fronte agli investimenti del Pnrr. Tanta attesa per le prossime tappe di Giuseppe Conte in queste splendide città. Il MoVimento 5 Stelle non si ferma!”.

Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione ieri della sua visita in Abruzzo. Di Maio è arrivato in Regione in occasione delle amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre.