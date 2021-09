Amministrative, Conte: M5s senza Pd a Lanciano per progetto politico

Per la prima volta M5S corre a Lanciano per le amministrative ma non si è apparentato col Pd come è avvenuto in altri comuni al voto.. “Si è la prima volta a Lanciano – dice il presidente Giuseppe Conte intervenuto alla presentazione del candidato Sergio Furia – Il nostro movimento è una forza politica che non raccoglie le firme per testimoniare una presenza, ma per un progetto politico. Ora anche a Lanciano è stato possibile presentare questa proposta articolata. Non stare col Pd è successo anche in altre parti, perchè il dialogo non ha dato frutti e a questo punto comunque anche per chiarezza con gli elettori è più corretto andare da soli. Perché coalizioni con politica raccogliticcia che non esprime un progetto politico coerente, solido e concreto a noi non interessa”.