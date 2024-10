San Giovanni teatino. Si è svolto ieri pomeriggio il Direttivo regionale allargato di Azione presso la sala congressi dell’SHotel di San Giovanni Teatino alla presenza del Vice Segretario nazionale del partito, Ettore Rosato. All’ordine del giorno l’analisi politica del risultato delle elezioni regionali, il posizionamento politico per le elezioni amministrative e le prossime elezioni europee.

“Il risultato ottenuto nelle ultime elezioni regionali è certamente positivo, una percentuale del 4% e oltre 23.000 preferenze”, ha spiegato nella relazione iniziale il Segretario regionale del partito, Giulio Sottanelli. “Questo”, ha proseguito, “nella coalizione sconfitta e in cui erano presenti liste civiche dal peso politico non indifferente ma soprattutto senza candidati che gestiscono il potere al solo fine di aumentare il proprio consenso. Il valore di Azione è, oggi, chiaro e, su questo valore, il partito dovrà essere rispettato nelle prossime tornate elettorali”. Proprio sul posizionamento politico, il Segretario regionale ha chiaramente rivendicato la “completa autonomia” del partito “nelle scelta della coalizione in tutti i Comuni al voto in Abruzzo”.

“La priorità”, spiega, “è sicuramente quella di riproporre il Patto per l’Abruzzo nei diversi Comuni dove ci sono candidati capaci e programmi di Governo condivisibili. Laddove, al contrario, vi siano veti da parte di altre forze politiche o programmi che non rispettano l’identità di Azione, l’interlocuzione deve necessariamente essere aperta, senza pregiudizi, a tutte le forze civiche, associative e di centro-destra che accolgono, con rispetto, le nostre idee”. Durante la discussione si sono susseguiti gli interventi di tutti i Segretari provinciali, i dirigenti regionali del partito e i candidati presenti.

“Nei prossimi giorni”, ha concluso Sottanelli nell’intervento finale, “avremo, inoltre, l’onore di presentare la nostra candidata abruzzese per le elezioni europee, Libera D’Amelio, una battaglia che sarà fondamentale per tutti noi. Il suo risultato misurerà, realmente, quanto vale Azione nella nostra Regione. Un risultato che, sono certo, sarà ancora più importante rispetto a quello delle passate elezioni regionali e che certificherà la maturità del nostro partito in Abruzzo”.