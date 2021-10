Amministrative Abruzzo, si vota fino alle 15: a Roseto l’affluenza più alta (48,86%), tutti i dati

L’Aquila. Saranno aperti fino alle 15 i seggi per la consultazione elettorale: si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono ben 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni.

In Abruzzo sono 72 i comuni abruzzesi dove è previsto il voto, e di questi solamente cinque con più di 15mila abitanti per i quali è previsto, come si usa, il ballottaggio (programmato per il 17 e 18 ottobre). Sono infatti Sulmona in provincia dell’Aquila, Vasto, Lanciano e Francavilla al Mare in provincia di Chieti e Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo.

Le percentuali di affluenza nei 5 Comuni

A Sulmona, fino alle 23 di ieri sera, si è registrato il 48,39% di affluenza, Vasto 47,76%, Lanciano 46,07%, Francavilla al Mare 45,62% mentre nel Comune di Roseto degli Abruzzi si è registrata l’affluenza più alta, pari al 48,86%.

Ecco tutti gli altri Comuni abruzzesi al voto. Si dovrà aspettare la chiusura dei seggi per sapere chi si aggiudicherà la fascia tricolore.