Amministrative 2022 in Abruzzo, 49 i comuni al voto: tutti i sindaci uscenti

23 comuni

Comune Sindaco uscente Coalizione Arielli (1.144) Luigi Cellini L.C.: Nuova Arielli Atessa (10.761) Giulio Sciorilli Borrelli L.C.: Uniti per Atessa Castelguidone (416) Donato Sabatino L.C.: Uniti per Castelguidone Castiglione Messer Marino (1.898) Felice Magnacca L.C. Insieme per il Futuro di Castiglione Fallo (*) (146) Fraine (396) Filippo Stampone L.C. Uniti per Cambiare Furci (1.088) Angelo Marchione L.C.: Uniti Verso il Futuro Gamberale (328) Maurizio Bucci L.C.: Insieme per Gamberale Giuliano Teatino (1.270) Nicola Andreacola L.C.: Insieme per Giuliano Lettopalena (365) Carolina De Vitis Montelapiano (80) Arturo Scopino L.C.: Montelapiano Popolare Ortona (23.425) Leo Castiglione L.C.: L’Alternativa C’E’, L.C.: il Comune delle Idee, L.C.: Cittadini Consapevoli Pennadomo (*) (311) Pennapiedimonte (*) (515) Ripa Teatina (4.188) Ignazio Rucci L.C.: Ripa Nostra Roccamontepiano (1.792) Adamo Carulli L.C.: Insieme per Roccamontepiano Roccascalegna (1.285) Domenico Giangiordano L.C.: Domani per Roccascalegna Roio del Sangro (103) Sabatino Ramondelli L.C.: Roio Popolare Rosello (253) Alessio Monaco L.C.: Rosello Popolare San Salvo (18.848) Tiziana Magnacca L.C.: Per San Salvo, L.C.: Lista Popolare, L.C.: San Salvo Città Nuova San Vito Chietino (5.226) Emiliano Bozzelli L.C. San Vito Bene Comune Tollo (4.071) Angelo Radica L.C. Progetto Tollo Torricella Peligna (1.391) Carmine Ficca L.C.: Impegno Comune