Sulmona. Giri d’Italia pentastellati in corso con presenza dei relativi leader, anche in quel delle terre ovidiane. Dopo la Campania il ministro degli Esteri Luigi Di Maio proseguirà il tour elettorale in Abruzzo e in Puglia. Domani alle 12:30 sarà a Sulmona, per poi spostarsi in Puglia con tappe a San Nicandro, Cerignola, Cavallino e Nardò. Insieme a Di Maio parlamentari e attivisti del Movimento 5 Stelle.