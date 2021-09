Amazon: assunzioni di mille persone a San Salvo e aumento stipendi per dipendenti italiani

Chieti. Amazon è disponibile a riconoscere un aumento salariale per tutti i lavoratori in Italia e a procedere con 1.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato entro i primi tre anni nel sito di San Salvo (Chieti), il primo in Abruzzo, che aprirà nel 2022.

È il risultato dell’incontro telematico tra le segreterie nazionali Filt-CGIL, Fit-Cisl e UilTrasporti e Conftrasporto-Confcommercio, in rappresentanza di Amazon. Un incontro, spiega Conftrasporto, in linea con il Protocollo di relazioni industriali firmato lo scorso 15 settembre al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nell’ambito dell’incontro, spiega Conftrasporto, le Organizzazioni sindacali hanno “acquisito” la disponibilità di Amazon Italia a “convenire una valorizzazione economica per il personale”.

Già con la piattaforma presentata all’Azienda i rappresentanti dei lavoratori, avevano chiesto un

“risultato tangibile, anche di carattere economico”, per le lavoratrici ed i lavoratori. All’incontro hanno

precisato che il riconoscimento deve essere “economicamente importante e rivolto a tutti i dipendenti diretti, a

tutte le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione, e che sia reso operativo già dal mese di ottobre”.

All’incontro si è parlato anche di assunzioni. Attraverso Conftrasporto Amazon ha presentato l’investimento

aziendale che porterà all’apertura di un hub a San Salvo. Ora, spiega Conftrasporto, “coerentemente con quanto

convenuto nel Protocollo di relazioni industriali, si stanno avviando le riunioni tra Amazon e le rappresentanze

sindacali, a livello locale, per la definizione del riconoscimento economico”. “L’incontro di ieri è ancora una

volta la testimonianza di quanto il confronto tra le parti sociali sia positivo”, ha spiegato il segretario generale

di Conftrasporto-Confcommercio Pasquale Russo. “E’ stato – ha aggiunto – un atto coerente con il protocollo

d’intesa siglato nei giorni scorsi al ministero del Lavoro, che ci ha visti parte attiva”. “Un passo storico – ha

concluso – che riguarda una realtà logistica fondamentale nella dinamica economica del nostro Paese”.