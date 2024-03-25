L’Aquila. Sergio Di Cintio Nominato Coordinatore per la Regione Abruzzo di Alternativa Popolare con Bandecchi.

Il 20 marzo si è tenuta a Roma presso l’Hotel Nazionale, la conferenza stampa di Alternativa Popolare del Presidente Paolo Alli e del Segretario Stefano Bandecchi, Sindaco di Terni, per l’ufficializzazione della discesa in campo di Alternativa Popolare per le Europee e la presentazione della candidatura di Luca Palamara, ex Magistrato, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura e ex Presidente dell’ANM.

Durante la convention c’è stata la nomina a Coordinatore della Regione Abruzzo per Alternativa Popolare di Sergio Di Cintio: “Torno a fare politica in maniera attiva, si ha bisogno di persone capaci e competenti che con me possano lavorare, con impegno e serietà, per il nostro territorio coinvolgendo le nuove generazioni. Questa ultime tornate elettorali sono la dimostrazione che c’è la necessità di un’area politica centrista che tenga lontani i populisti che illudono le persone con argomenti propagandistici, demagogici e antidemocratici. Abbiamo la responsabilità sociale e morale di contrapporci a queste pratiche di governo e di rafforzare la fiducia nella democrazia, recuperando i moderati, i delusi e gli incerti.

Alternativa Popolare, membro del Partito Popolare Europeo, con lo slogan “Più Italia in Europa” si prefigge l’obiettivo di fare da catalizzatore di un “Sistema Italia”, con più attori e meno comparse difendendo con orgoglio il tessuto economico, sociale e culturale della nostra Nazione. Le prossime Europee dovranno essere l’appuntamento con la storia e la verifica di queste volontà. Oggi, la possibilità di una nuova fase politica si è generata grazie a Bandecchi ed Alternativa Popolare, dobbiamo crederci! Mi sono sempre definito come una persona che “dice quello che pensa e fa quello che dice” e per quanto banale possa sembrare, la definizione di un obiettivo è il primo passo per raggiungerlo, il secondo è agire per realizzarlo, il mio impegno sarà massimo e sono convinto dell’ottimo risultato che insieme possiamo raggiungere.”