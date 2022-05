Alta Formazione: gli Its di Lanciano e Ortona presentano loro offerta

Lanciano. Le possibilità occupazionali e il valore dell’offerta formativa saranno i temi che verranno trattati nella giornata dedicata agli Istituti tecnici superiori (Its) in programma domani, 17 maggio, dalle ore 10, a Lanciano presso il Polo museale.

L’incontro di domani, organizzato dal Centro per l’impiego di Lanciano, in collaborazione con i due Its di Lanciano e Ortona, sarà l’occasione per approfondire i tanti sbocchi occupazionali che offrono gli Its abruzzesi, che proprio sul terreno dell’immissione nel mercato del lavoro possono contare su dati sorprendenti. Nel centro frentano, in particolare, verranno presentate le offerte formative degli Its di Lanciano, dedicato alla meccanica- informatica, e di Ortona, dedicato alla mobilità sostenibile.

In Abruzzo il sistema Its può contare complessivamente su sei strutture, dopo l’ultimo nato nel campo del turismo in fase di organizzazione. Oltre a quelli di Lanciano e Ortona, che come detto operano nei settori della meccatronica e del mobilità sostenibile, gli altri Its fanno riferimento al comparto agroalimentare a Teramo, al settore delle energie a L’Aquila, al settore del moda a Pescara.

L’appuntamento di Lanciano è solo il primo di una serie di incontri che hanno l’obiettivo di informare i giovani in procinto di diplomarsi alle scuole secondarie per una scelta che guarda all’alta formazione degli Its.