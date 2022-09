Alta formazione all’Aquila, un successo il corso di genomica avanzata per biologi

L’Aquila – Esattamente nel secondo anniversario della nascita di “Anima Genomics”, accordo tra due Eccellenze Abruzzesi Vitha Group e Dante Labs, il 19 settembre 2022 a L’Aquila presso il Tecnopolo d’Abruzzo, si è tenuta la conferenza Stampa a chiusura del Corso di alta formazione “Genomica Avanzata”, voluto fortemente dal Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, Prof. Vincenzo D’Anna. Il Corso nasce dall’impegno personale della Concessionaria Anna Maria Tomei, che in accordo con i suoi Presidenti di Vitha Group S.p.A ,Marco Reato e Alessandra Salvatore, ha creato il terreno affinchè Il Presidente dell’ordine nazionale dei biologi Vincenzo d’Anna e Dante Labs potessero dare il via ad una fattiva e reale collaborazione.

Il 26 maggio 2021, al via, attraverso la conferenza stampa presso la sede dellONB a Roma, il corso di Genomica Avanzata presso la sede di Dante Labs.

Hanno partecipato al corso, 75 biologi . Il corso è stato interamente finanziato dall’ONB per 40000 Euro.

Alla conferenza stampa a chiusura del Corso di Genomica Avanzato hanno partecipato il presidente dell’Ordine, Vincenzo D’Anna, il cofondatore di Dante Labs, Mattia Capulli, il direttore deTecnopolo d’Abruzzo, Roberto Romanelli, Il Vice presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Roberto Santangelo, e in rappresentanza di Vitha Group SpA, delegata dal Presidente Marco

Reato, la Concessionaria Anna Maria Tomei.

Durante la Conferenza Stampa il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi il Dottor. D’Anna, in accordo con il Prof. Capulli di Dante Labs, ha comunicato che il corso verrà istituzionalizzato.

Gli impegni verso un futuro rivolto alla ricerca non finiscono qui. Il 12 ottobre a Subiaco si terrà l’evento patrocinato dall’Ordine Nazionale dei biologi “Il diritto alla salute e alla dignità della Vita

attraverso le nuove frontiere della scienza medica ‘.