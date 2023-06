Avezzano. Il rientro in Abruzzo dei soldati feriti in Kosovo potrebbe avvenire solo tra diversi giorni. Gli alpini del 9° Reggimento L’Aquila feriti durante un attentato, non rientrerebbero in Italia nel giro di alcune ore come era trapelato inizialmente.

Tra i 14 militari vittime delle bombe carta dei serbi ci sono 3 soldati marsicani che non sarebbero feriti in modo grave. Sono invece 2 gli alpini abruzzesi che hanno riportato conseguenze più pesanti.

Ora le notizie che trapelano dagli ambienti militari, gettano nell’apprensione l’Abruzzo intero che vuole riabbracciare i giovani eroi andati in Kosovo per mantenere la pace tra i le popolazioni e colpiti dalle armi serbe.