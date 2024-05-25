Teramo. Sabato 8 giugno 2024, alle ore 10, si terrà la 16esima Edizione del “Premio Di Nicola”.

La partecipazione può avvenire in presenza, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo, oppure online mediante Google Meet al fine di facilitare gli studenti di altre città dell’Abruzzo.

Il Premio Di Nicola è una competizione di Matematica, modellata sui test di ingresso alle università americane, ed è aperta a tutti gli studenti abruzzesi di qualsiasi anno di scuola superiore. È nata nel 2008 dall’iniziativa del cav. Vincenzo Di Nicola, oggi responsabile per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale dell’INPS.

L’obiettivo è quello di incentivare gli studenti abruzzesi ad approfondire le materie tecnico- scientifiche, sempre più importanti nella società odierna, e far prendere loro consapevolezza delle proprie capacità a livello internazionale. Il totale dei premi ammonta a 2.300 euro.

Il Premio Di Nicola originariamente consisteva in un totale di 1.000 euro, offerti dal cav. Vincenzo Di Nicola. Dal 2021, per incentivare le ragazze allo studio della matematica, sua sorella Danila Di Nicola contribuisce con ulteriori 300 euro destinati all’Incentivo Rosa.

Dal 2022 Confindustria Abruzzo Medio Adriatico delle Province di Chieti Pescara Teramo contribuisce con ulteriori 1.000 euro all’ammontare totale, ripartiti tra i vari premi, e istituendo il Premio Imprenditorialità. Riconoscimenti anche per la migliore studentessa e per chi ha dimostrato doti imprenditoriali. Dal 2024 l’associazione non profit ./cogita ETS contribuisce con l’esperienza dei propri soci allo sviluppo delle competenze informatiche moderne degli studenti partecipanti al Premio “Di Nicola”.

Il cav. Vincenzo Di Nicola ringrazia pubblicamente tutti coloro che lo supportano e l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo che da anni collabora attivamente nell’organizzazione dell’iniziativa. “Sono onorato del supporto che tutti forniscono a questa iniziativa: più che per l’aspetto monetario, sono orgoglioso di toccare con mano volontà sane che vogliono far crescere culturalmente e professionalmente gli studenti abruzzesi”, questa la dichiarazione di Di Nicola.

Per partecipare alla competizione occorre registrarsi entro le ore 17 del 6 giugno sul sito http://www.premiodinicola.it