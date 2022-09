Allerta maltempo, annullata a Chieti la “Notte gialla”: l’appello del sindaco

Chieti. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e l’assessore all’ambiente Chiara Zappalorto hanno lanciato un appello ai cittadini affinché, alla luce della perturbazione, annunciata dal Centro Funzionale d’Abruzzo, che nelle prossime ore porterà vento forte sulla città, evitino comportamenti che possano procurare danni alla propria e all’altrui incolumità.

Alla luce di ciò, peraltro, l’amministrazione comunale ha annullato la “Notte Gialla” del commercio che era programmata per questa sera e che prevedeva tra l’altro il concerto di Ron.

“Come amministrazione vogliamo tenere nel giusto conto tali previsioni, invitando la cittadinanza a prevenire comportamenti che possono rivelarsi pregiudizievoli per la propria e l’altrui incolumità – sottolineano gli amministratori – . Il nostro appello ora è rivolto ad evitare tutto ciò che possa procurare pericolo. Si raccomanda dunque di mettere in sicurezza il proprio verde, sia quello nei giardini di proprietà, sia sui terrazzi e a tal proposito si consiglia di rimuovere portavasi dai balconi e vasi sui davanzali, che cadendo possono fare danni a persone e cose, si invita a serrare le imposte per evitare che sbattano e si danneggino, si invita a uscire solo se indispensabile a partire dal primo pomeriggio, momento in cui il vento interesserà il nostro territorio e a non sostare sotto gli alberi. Premure che speriamo non servano, ma l’allerta c’è e ci ha convinto anche ad annullare la Notte Gialla prevista per stasera, perché questo allarme passi senza segni sulla nostra città. Siamo vicini alle comunità delle Marche, colpite a lutto dalla perturbazione dei giorni scorsi, danni che toccano famiglie e istituzioni e che vorremmo non si verificassero mai, su nessun territorio”.