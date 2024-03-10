L’Aquila. Una splendida storia di partecipazione e senso civico arriva dall’Abruzzo in occasione di questa giornata di votazioni per le elezioni regionali.

Da Trasacco viene quello che é probabilmente un bellissimo record, fatto registrare dalla signora Mafalda.

La donna, alla meravigliosa età di 100 anni e 5 mesi, si è recata alle urne per esprimere il proprio voto ed esercitare un diritto costituzionalmente previsto.

Proprio lei che ha vissuto tanti anni cruciali e anche molto difficili della storia del nostro Paese e che, in qualità di donna, ha saputo toccare con mano la negazione dei diritti e la disparità con gli uomini.

Se infatti per il sesso maschile il suffragio universale è stato consentito nel 1919, le donne hanno dovuto attendere solo le elezioni politiche del 1948 per vedersi riconosciuto il diritto di voto, (escludendo il referendum del 1946, ndr).

E a quelle elezioni c’era anche zia Mafalda, che ormai 76 anni fa, iniziò per la prima volta la sua partecipazione elettorale. E da allora non è mai venuta meno a questo dovere civico, neanche in questi ultimi tempi di astensionismo dilagante.