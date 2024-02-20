Pescara. La Federconsumatori Abruzzo Aps compie vent’anni. Un traguardo importante per l’associazione che, nata nel 2004 sotto la guida del primo Presidente, l’onorevole Nevio Felicetti, si è sempre battuta per la tutela dei diritti dei consumatori.

Per celebrare questo anniversario, il 22 febbraio 2024, a partire dalle ore 9.30 all’Aurum di Pescara (Largo Gardone Riviera), si terrà un convegno articolato in diversi momenti di incontro. Trasporto, banche e risparmio, associazionismo, questi i tempi principali al centro della giornata. In mattinata si terrà la tavola rotonda “Trasporto su Ferro, quale futuro in Abruzzo”, un incontro per fare il punto della situazione su criticità e prospettive di un settore in base al contratto di servizio siglato, meno di due mesi fa, tra Regione Abruzzo e Trenitalia. I lavori saranno aperti dalla relazione introduttiva del Presidente della Federconsumatori Abruzzo Aps Francesco Trivelli a seguire ci saranno i saluti del Presidente della Consulta Regionale Consumatori Abruzzo Avv. Luigi Di Corcia. Tra i relatori, il Presidente Nazionale della Federconsumatori Michele Carrus, il rappresentante delle associazione dei consumatori alla Regione per i trasporti pubblici Tino Di Cicco, l’Avv. Felice Petillo della Federconsumatori Campania, Carmine Ranieri Segretario Generale Cgil Abruzzo Molise, il giornalista Federico Ruffo conduttore della trasmissione Mi Manda Rai Tre ed invitati il prof.Luciano D’Amico e il dott. Marco Marsilio, candidati alla Presidenza della Regione Abruzzo.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, workshop dal titolo “Banche e risparmio. I casi Tercas e Carichieti”. Saranno ripercorsele vicende dei due istituti di credito abruzzesi. Un momento per analizzare i casi passati e ribadire il ruolo importantissimo del settore del credito e del risparmio, analizzando anche lo scenario attuale che parla di chiusura di tanti sportelli bancari sul territorio. I saluti introduttivi saranno affidati a Monica Di Cola Presidente dell’Adoc Abruzzo. Interverranno la Presidente Nazionale della Adoc Anna Rea, il segretario generale della Fisac Cgil Abruzzo e Molise Luca Copersini, l’Avv. Domenico Di Sabatino che si è occupato di tanti casi a difesa dei consumatori nell’ambito della questione Tercas, gli onorevoli Luciano D’Alfonso e Guerino Testa, il Presidente della Federconsumatori Abruzzo Aps Francesco Trivelli ed infine ci sarà il Dott. Bernardo Mattarella Amministratore Delegato di Invitalia. Alle 17.30ci sarà l’evento conclusivo della giornata “Associazioni dei consumatori in Abruzzo. Impegno e solidarietà”. I Presidenti delle organizzazioni faranno fronte comune per confrontarsi su una visione condivisa e su linee programmatiche da seguire per una efficace azione sinergica. Saranno presenti Raffaele Aureli (A.E.C.I. APS), Luigi Di Corcia (ACU), Vincenzo Zangardi (ADICONSUM ABRUZZO APS), Monica Di Cola (ADOC Abruzzo), Franco Venni (Arco Consumatori Abruzzo);Paola Federici (Cittadinanza Attiva Abruzzo Aps); Vittorio Ruggieri (Codacons Abruzzo), Giovanni D’Andrea (Codici Abruzzo) , Domenico Taglieri (Confcosumatori Abruzzo), Domenico Fioriti (Contribuenti Abruzzo), Samuele Lupidii (Guardia Civica), Marco Golato (M.D.C. Abruzzo), Giulio Amicosante (Protezione Consumatori), Vincenzo Tassoni (U.DI.CON.).

La Federconsumatori Abruzzo in questi vent’anni ha svolto un’importante attività di tutela dei diritti dei consumatori, offrendo loro assistenza e consulenza nei settori più diversi che interessano la quotidianità: sanità, energia, acqua, banche e risparmio, acquisti, e-commerce, turismo e viaggi, fiscalità degli enti territoriali, contravvenzioni e multe, trasporti, telecomunicazioni. L’associazione ha inoltre promosso numerose campagne di sensibilizzazione su temi di grande rilevanza per i cittadini, come la sicurezza dei prodotti, la trasparenza dei contratti e la lotta alle truffe. Il convegno del 22 febbraio all’Aurum di Pescara, sarà un’occasione per fare il punto sulla situazione dei diritti dei consumatori in Abruzzo e per rilanciare l’impegno a tutela dei cittadini.