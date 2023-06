Pescara. Un anno di lavoro messo a rischio: le recenti straordinarie precipitazioni hanno creato un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, una malattia fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere la qualità delle uve, con conseguenze disastrose sull’economia delle aziende vinicole della regione.

A renderlo noto è il Consorzio tutela vini d’Abruzzo che si schiera a fianco dei produttori.

“Comprendiamo appieno la grande difficoltà che stanno affrontando le aziende – ha spiegato il presidente del consorzio Alessandro Nicodemi – e ci stiamo attivando per fare il possibile per sostenere i nostri produttori in questo momento critico. Ricordiamoci l’importanza del settore vitivinicolo per l’economia regionale, non può essere ignorata questa situazione di emergenza”.

L’obiettivo del Consorzio è quello di farsi portavoce presso le autorità. “Chiediamo alle istituzioni di organizzare velocemente un tavolo d’emergenza tra Regione Abruzzo e il Ministero dell’Agricoltura – continua Nicodemi – al fine di cercare soluzioni immediate che possano esaminare il fenomeno e offrire sostegno concreto, quindi anche finanziario, alle aziende colpite. È fondamentale agire prontamente per prevenire ulteriori danni e garantire una prospettiva di ripresa per i nostri viticoltori. Siamo a disposizione per individuare assieme strategie efficaci per superare questa difficile fase e proteggere l’interesse dei nostri produttori”.

Il Consorzio Vini D’Abruzzo si impegna dunque a partecipare attivamente a questo tavolo di confronto, fornendo il proprio supporto e mettendo a disposizione la propria esperienza e competenza nel settore.