Allarme Fontanelle a Pescara, Pettinari: “Serve polizia h24”

Pescara. “Nulla cambia a Fontanelle che continua ad essere sotto il controllo degli spacciatori e vittima di occupazioni abusive da parte di chi utilizza le case popolari Ater per fini illeciti. Tornare periodicamente in questa strada è un dovere che svolgo con orgoglio, sia come uomo che come rappresentante delle istituzioni. Fontanelle è un luogo simbolo della battaglia alla criminalità nelle case popolari. Da qui, ormai più di 20 anni fa, abbiamo acceso i riflettori su una realtà cittadina che fino a quel momento veniva ignorata e tenuta sotto una coltre di nebulosità. Tenere alta l’attenzione e non distogliere l’obiettivo dai luoghi sensibili è fondamentale per dare ai cittadini una reale possibilità di cambiamento. In alcuni luoghi le cose stanno migliorando in altri c’è ancora molto da fare. Quella per la legalità nelle periferie è una battaglia che si combatte tutti insieme: cittadini, istituzioni e organi di stampa, che continuano a dare voce a chi non ha più parole. E per questo li ringrazio”.

Con queste parole il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ha aperto la conferenza stampa tenuta questa mattina in Via Caduti per Servizio, per tornare a denunciare, con costanza, quanto accade a Fontanelle, quartiere popolare di Pescara.