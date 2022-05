All’Aquila arriva Sofia Lab: originale approccio ludico alla cultura, per i più piccoli e non

L’Aquila. L’Associazione Libris in Fabula e l’Associazione Culturale ‘Rasmus’ presentano “SOFIA LAB – LA SCIENZA È IN GIOCO”, un vero e proprio festival che si svolgerà dal 4 al 7 maggio presso la biblioteca per ragazzi della parrocchia di Pettino, dedicato alle scienze, pensato per i bambini e i ragazzi, con il Patrocinio del Comune dell’Aquila.

SOFIA LAB, con la guida della simpaticissima civetta Sofia, si propone di avvicinare i più piccoli al meraviglioso mondo della scienza attraverso un approccio ludico, in un momento storico che ha messo in luce quanto siano importanti la conoscenza e la scienza, e quanto sia necessario promuovere una corretta divulgazione delle scienze, fin dalla più tenera età.

In SOFIA LAB, la letteratura scientifico-divulgativa per l’infanzia e i ragazzi sarà al centro di un viaggio che vedrà il coinvolgimento di numerose associazioni ed eccellenze scientifiche, dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso alla libreria Piripù, tutte impegnate nella divulgazione e nella promozione della scienza tra i più giovani.

All’apertura della manifestazione, prevista oggi pomeriggio alle ore 18.00, saranno presenti l’Assessore al Comune dell’Aquila Vito Colonna, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari”, Prof.re Marcello Masci, Don Dante di Nardo, parroco di Pettino e la Presidente delll’Associazione Slow Food L’Aquila Alfredina Gargaglione.

Tantissimi gli appuntamenti dedicati agli studenti delle scuole dell’Infanzia, di primo e secondo grado, ma anche alle famiglie, con laboratori di gioco e scienza, spazi dedicati a letture scientifiche animate, giochi su biodiversità e alimentazione e infine, mentre nella mattinata di sabato 7 maggio, sarà tenuto uno specifico incontro intitolato “matematica per tutti attraverso il gioco”, dedicato alla formazione degli insegnanti e cultori della matematica

“E’ importante sottolineare come la lodevole iniziativa ci fa prendere ancora di più consapevolezza di quanto sia importante avere una biblioteca per bambini in un quartiere come Pettino e di come si debba incentivare la fruizione della cultura da parte dei più piccoli, insieme alle famiglie, perché sono loro i cittadini di domani” – ha dichiarato l’Assessore Colonna.