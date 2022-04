Alimentare Sulmona: nasce il blog di promozione territoriale “Antiche terre del vino”

Sulmona. Vino, territorio e fantasia. “Far conoscere il territorio attraverso il vino e il vino attraverso il territorio”. Così Rosa Giammarco, presidente della Casa delle Culture di Sulmona, presentando la seconda fase del progetto ‘Itinerari di…vini’ presso la sala conferenze del Complesso monumentale della SS. Annunziata: l’iniziativa è entrata nel vivo con il varo del blog ‘Antiche terre del vino’, attorno cui ruoterà la proposta di promozione territoriale legata alla singolarità dei vini delle Valle Peligna e del Tirino, culle del Montepulciano d’Abruzzo e del Cerasuolo. Si parte dal blog, uno spazio virtuale, in cui parlare del vino sarà occasione e pretesto per raccontare e promuovere la storia, l’arte, il paesaggio di un angolo d’Abruzzo straordinario e ancora tutto da esplorare.

Un sito dove ascoltare la voce dei produttori, lasciarsi guidare dall’esperienza di sommelier e assaggiatori alla scoperta di vini straordinari, seguire le proposte, gli eventi, gli itinerari che prenderanno forma nel periodo estivo. In bus, a piedi o in bicicletta, per un viaggio sensoriale nelle Antiche terre del vino d’Abruzzo. “La sede della conferenza stampa non è casuale”, ha spiegato Giammarco, “si tratta di uno dei monumenti più caratteristici di Sulmona, per ospitare il lancio di un progetto che, attraverso la valorizzazione di un prodotto fortemente identitario, punta a far conoscere e a rendere attrattivo un intero territorio. Vogliamo avviare insieme la costruzione di un percorso di valorizzazione che abbiamo immaginato ambizioso e duraturo. Per fare di Antiche terre del vino un vero e proprio brand”.