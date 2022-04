Alba Adriatica, presentato progetto ingegneria marittima realizzazione spiaggia alimentazione per il rilascio

Alba Adriatica. Si è svolta questa mattina, alla presenza degli operatori del settore, dei rappresentanti del Comitato Antierosione e dei tanti cittadini, presso lo stabilimento Stella D’Oro di Alba Adriatica, la presentazione del progetto di intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per il rilascio controllato nel Comune di Alba Adriatica.

Il progetto è stato presentato dal sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, coadiuvato dal direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Emidio Primavera, dal dirigente del servizio Opere Marittime, Marcello D’Alberto, e dal dirigente del servizio Infrastrutture, Paolo D’Incecco. Presenti all’incontro anche il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, che ha rimarcato il forte impegno della Regione Abruzzo nel contrasto all’erosione costiera, il presidente dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata e sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, e i tecnici della Società Dravo, ditta appaltante, i quali hanno spiegato tecnicamente le modalità di realizzazione dell’opera. L’intervento consiste in una grande spiaggia a rilascio controllato di oltre 90 mila metri cubi di sabbia con delle opere di contenimento sepolte, per un costo complessivo di circa 2 milioni di euro. È intervenuto all’incontro il sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, che ha espresso gratitudine per l’impegno profuso dal sottosegretario D’Annuntiis.

“Grazie all’impegno della Giunta regionale nel reperire le risorse necessarie e nel programmare un intervento strategico, con la collaborazione degli uffici competenti, siamo riusciti a centrare l’obiettivo di salvaguardare e mettere in sicurezza la costa di Alba Adriatica, tutelando così anche il comparto economico turistico, rimasto inascoltato per anni. Duole constatare come chi per cinque anni ha manifestato disinteresse per la problematica, continui con una polemica di blanda portata finalizzata esclusivamente ad alimentare disinformazione sul territorio”, ha dichiarato il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis.