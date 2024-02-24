Alba Adriatica. Ad Alba Adriatica, sulle strade di Contrada Basciani, la terza edizione del Trofeo Fuorisella Bike chiama a raccolta i cicloamatori e il lavoro in ambito organizzativo del Fuorisella Bike ferve più intenso che mai.

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale, quella di domenica 25 febbraio è la seconda prova stagionale del Giro d’Abruzzo Acsi che annovera 15 prove tra granfondo e gare a circuito (tutte sotto l’egida dell’Acsi Ciclismo Abruzzo e con il coordinamento generale dell’Acsi Teramo).

Per tutti i partecipanti (circa 180 quelli momentaneamente iscritti), ritrovo alle 7:30 in via Ascolana da dove alle 9:00 è prevista la partenza della Gara-1 gentlemen A-B di prima e seconda serie, veterani A-B di seconda serie, supergentlemen A-B e le donne) con 15 giri di un anello pianeggiante di 3,5 chilometri tra Contrada Basciani, il cimitero e il campo sportivo della cittadina albense. Seconda partenza alle 10:30 circa per la Gara-2 (junior prima serie, senior A-B prima serie, junior/senior A-B seconda serie e veterani A-B di prima serie) con 18 giri agonistici sul medesimo circuito.

Previsti premi per i primi tre di ogni categoria e presenti le telecamere di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo con le riprese di Marco Romani.

“Preparare un appuntamento del genere è molto impegnativo privilegiando l’aspetto della sicurezza in una gara a circuito – spiega Ermanno Di Giosia, presidente del Fuorisella Bike -. Il mio personale ringraziamento va a tutti i miei atleti che gareggeranno e che mi affiancheranno nel darmi una grossa mano ad organizzare l’evento, potendo contare sul supporto dell’amministrazione comunale di Alba Adriatica e dei nostri affezionati sponsor Frigomeccanica, Giovanni Vannicola Impianti Elettrici, Rosti, Studio d’ingegneria Micozzi e Associati, Santucci&Di Silvestre, Farmacia Gasparroni, Fustellificio Paco, Gaspari Andrea (materiale elettrico), Conad (Alba Adriatica), Denver, Mivv, Enalux, FisioMed, Ceteas, Carpenteria Metallica Rossi Lamiere srl, La Gioconda, GF torneria automatica di precisione, RCM Center, Italia Box, Colonnelli, IPR Industrie Plastiche Riunite e Bar Gelateria Venezia”.